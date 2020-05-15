

Зурабишвили рассказала свою версию причин освобождения политзаключенных

15.05.2020 22:39





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поясняет, почему помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. По ее словам, страна стоит перед угрозой политического кризиса.



«Теперь главное, то есть, почему я принимаю это решение, - сегодня страна, несмотря на то, что по признанию всех, успешно справилась с кризисом, несмотря на то, что она демократична, свободна и стабильна, как никогда за свою независимость, стоит перед угрозой острого политического кризиса. Скажу прямо, - в достигнутом соглашении, которое я также приветствую, осталась некоторая неопределенность, ответственность за которую на обеих сторонах, которая может поставить под вопрос конституционные изменения, изменения в Избирательном кодексе и поставить под угрозу одну из наших основных целей – проведение справедливых и спокойных выборов», - заявила президент.



По ее словам, она не может допустить обострения ситуации «из-за двух преступников». Зурабишвили также выразила уверенность, что в Грузии пройдут справедливые и демократические выборы, и никто не сможет помешать этому.



«Я не могу допустить обострения ситуации из-за двух преступников. Не могу допустить новой поляризации и противостояния. Я не могу допустить, чтобы из-за них не было выполнено соглашение, признанное международным сообществом. В ином случае страна не сможет справиться ни с коронавирусом, ни с экономическими или социальными вызовами. На весах наше стабильное, демократическое и европейское будущее. Поверьте, этот шаг, вероятно, останется одним из самых трудных решений моего мандата. Я не могу пожертвовать будущим страны ради двух человек. Сегодня я беру на себя этот груз, освобождая людей, которые являются одиозными фигурами для подавляющего большинства общества, и в то же время раз и навсегда освобождаю страну от того прошлого, которое на самом деле препятствует нашему движению вперед и создает угрозу будущему. В Грузии пройдут справедливые и демократические выборы, и никто не сможет помешать этому», - сказала президент.



Напомним, что власти и оппозиция 8 марта подписали соглашение по конституционным поправкам. Соглашение предусматривало освобождение политзаключенных, однако власти впоследствии заявили, что никаких политзаключенных в стране нет и никого они освобождать не собираются. В связи с этим сделали заявления сенаторы США и европарламентарии, призвавшие власти Грузии к незамедлительному исполнению договоренностей и освобождению политзаключенных. Единственное должностное лицо, принимающее решение по помилованию, является президент.



Вчера из Европарламента прозвучали заявления о том, что Грузия может лишиться беспрецедентной финансовой помощи, выделенной стране Евросоюзом на борьбу с пандемией COVID-19, если власти не выполнят всех своих обязательств по достигнутому 8 марта меморандуму — отказа от использования судебной системы в политических целях и реформы избирательного законодательства.



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