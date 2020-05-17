

Окруашвили сделал «два важных вывода» из своего тюремного заключения

17.05.2020 11:01





«Во время этого тюремного заключения мной сделаны два важных вывода: первый – я причинил очень сильную боль Иванишвили, и второй – точно узнал, куда должен бить, чтобы причинить ему боль», - об этом заявил лидер «Победившей Грузии» Ираклий Окруашвили, говоря о причинах своего ареста.



По словам Окруашвили, он не хочет говорить о деталях в связи с этим, однако отметил, что Бидзина Иванишвили должен был выбрать, кого арестовать – Гварамия, Хазарадзе или Окруашвили.



«Тема ареста Мамуки Хазарадзе, Ники Гварамия и меня, как мне известно, у Иванишвили было на уровне выбора. Он думал, кого посадить, Хазарадзе, Гварамия или Окруашвили, и выбрал в этом случае меня. Этот политический контекст довел все до пересечения красной линии.



Наша страна очень молода, наша демократия очень хрупка, и когда здесь происходят недоразумения и две противостоящие стороны, оппозиция и власти что-то не могут выяснить между собой, в дело вступают справедливые арбитры самого высокого уровня – Европа и Америка. Для европейцев и американцев было весьма очевидно и понятно, что в моем деле и деле Угулава, так же, как и во многих других делах, все сшито белыми нитками. Я сам могу сказать им, в чем они могут меня обвинять, сам скажу, что могут мне вменять более-менее убедительно, однако, вот это - ты стоял на митинге и за это должен отсидеть в тюрьме пять лет - означает примерно следующее - почему ты ходишь без шапки», - заявил Ираклий Окруашвили в эфире «ТВ Пирвели».



Напомним, что 15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.



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