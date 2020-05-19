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Авиасообщение между Литвой и Грузией может быть возобновлено с июля


19.05.2020   13:36


Вильнюс и Тбилиси рассматривают возможность с 1 июля возобновить авиасообщение между странами.

Такую возможность в понедельник обсудили министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич и министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, сообщило Минтранспорта.

Грузия - одно из самых популярных направлений туризма у жителей Литвы, а туризм - одна из важнейших составляющих экономики Грузии.

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии на прошлой неделе сняли все ограничения с передвижения между этими странами для их жителей.

С апреля планировалось начать прямые полеты на летний сезон из Вильнюса в Тбилиси, однако эти планы пришлось отозвать из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании Wizz Air раньше летали из Вильнюса в Кутаиси.

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