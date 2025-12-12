Кобахидзе сфотографировался для «семейного фото» вместе с Путиным

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на форуме в Ашхабаде, посвящённом Международному году мира и доверия, сфотографировалися для «семейного фото» на котором присутствует и президент РФ Владимир Путин. Оппозиционные политики расценивают решение властей «Грузинской мечты» присутствовать на мероприятии вместе с президентом России Владимиром Путиным как признак пересмотра внешнеполитического курса страны.



«Режим «Грузинской мечты» — это режим войны, насилия и хаоса, потому что не было никакой необходимости для представителей грузинского государства, если вообще можно так назвать Кобахидзе, представителя режима «Грузинской мечты», участвовать в этом форуме. Это форум, где Путин очень открыто и публично заявил, что страны-участники должны быть политически и международно нейтральными.



Режим, который объявил войну собственным гражданам, грузинскому народу и всему миру, фактически признаёт тот политический месседж, с которым Путин выступил на этом форуме», — считает член «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.



Кобахидзе отправился в Туркменистан 11 декабря, вместе с Макой Бочоришвили и Леваном Жоржолиани.



В столице Туркменистана Ашхабаде 11–12 декабря проходит Международный форум Года мира и доверия, приуроченный к 30-летию нейтралитета Туркменистана.



В мероприятии участвуют президенты Туркменистана, России, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Ирака, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.



