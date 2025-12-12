Папуашвили: ЕС превратился в территорию ограничения свободы слова, конфликта, а не мира

Европейские лидеры должны очнуться, они отклонились от собственного народа, от воли европейского народа, – заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, потеря европейской идентичности – это та последняя точка, куда правление европейских лидеров приведет Евросоюз.



«Общество ясно видит, насколько правильной и верной была политика «Грузинской мечты», особенно в последние годы. Все, о чем мы говорили, оказалось правдой. Все риски, о которых мы говорили, проявились, а лицемер разоблачен. Что касается нашего видения касательно внешней политики, того, что мы предлагали обществу, в том числе во время предвыборной кампании, все эти вопросы сегодня сбылись. В этом плане «Грузинская мечта» еще раз подтвердила, насколько важно было выдержать то огромное давление, которое шло на власти Грузии, в том числе со стороны ЕС и Брюсселя руками подчиненных им НПО или партий. Где бы мы были сегодня, если бы не выдержали этого давления? Мы были бы там, где сегодня Украина, когда больше невозможен ни мир, ни война. Поставив Украину в такое положение, эти лицемерные политические лидеры еще и подбадривают. В действительности, этим вводят украинский народ в еще худшее положение», - сказал Папуашвили.



По его словам, новая администрация США играет особую роль - открыто и ясно говорить правду европейским бюрократам и политическим лидерам.



«Например, сказать, что в действительности под прикрытием этой псевдо-европейскости ЕС превратился в территорию ограничения свободы слова, ограничения демократии, управления меньшинства, а не разделения воли большинства, территорию конфликта, а не мира. Думаю, это тот момент, когда европейские лидеры должны очнуться. Они отклонились от собственного народа, воли европейского народа. Единственный выход - вернуться к осуществлению воли своего народа, от которой так отклонились. Результат прямо заявила новая администрация США, именно об этом мы и говорили - потере европейской идентичности. Это конечная точка, куда правление европейских лидеров приведет ЕС», - заявил Папуашвили.





