Кобахидзе встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
12.12.2025 14:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает администрация правительства.
Согласно информации, на встрече, состоявшейся в Туркменистане в рамках международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия, стороны обсудили существующие между двумя странами политико-экономические связи и успешное сотрудничество в различных сферах.
Ираклий Кобахидзе подтвердил президенту Казахстана готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.
«Мы придаём особое значение сотрудничеству между странами региона. Экономическое сотрудничество также имеет особое значение. Тесные отношения между нашими странами обладают большим потенциалом, и в наших интересах — максимально использовать этот большой потенциал. Ваше особое внимание к этому вопросу также отражается на сотрудничестве между нашими странами», — отметил Кобахидзе.
Президент Казахстана на встрече подчеркнул перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
«Мы очень высоко ценим Грузию и считаем её для нас крайне важным партнёром по многим направлениям. Грузия — партнёр с большими перспективами, обладающий значительным потенциалом в сфере транспорта и логистики. Именно это направление является движущей силой в нынешний период и оказывает серьёзное влияние на другие сектора. Наше сотрудничество и партнёрство будут ещё более развиваться в будущем, и для этого усиливается коммуникация. Это касается как политического, так и экономического измерения», — заявил Токаев.
