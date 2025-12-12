Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым


12.12.2025   14:28


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает администрация правительства.

Согласно информации, на встрече, состоявшейся в Туркменистане в рамках международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия, стороны обсудили существующие между двумя странами политико-экономические связи и успешное сотрудничество в различных сферах.

Ираклий Кобахидзе подтвердил президенту Казахстана готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

«Мы придаём особое значение сотрудничеству между странами региона. Экономическое сотрудничество также имеет особое значение. Тесные отношения между нашими странами обладают большим потенциалом, и в наших интересах — максимально использовать этот большой потенциал. Ваше особое внимание к этому вопросу также отражается на сотрудничестве между нашими странами», — отметил Кобахидзе.

Президент Казахстана на встрече подчеркнул перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Мы очень высоко ценим Грузию и считаем её для нас крайне важным партнёром по многим направлениям. Грузия — партнёр с большими перспективами, обладающий значительным потенциалом в сфере транспорта и логистики. Именно это направление является движущей силой в нынешний период и оказывает серьёзное влияние на другие сектора. Наше сотрудничество и партнёрство будут ещё более развиваться в будущем, и для этого усиливается коммуникация. Это касается как политического, так и экономического измерения», — заявил Токаев.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна