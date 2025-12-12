Кобахидзе объяснил визит в Ашхабад укреплением связей с Центральной Азией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил свой визит на международную конференцию в Туркменистане необходимостью укрепления отношений со странами Центральной Азии и поддержания контактов с соседними Азербайджаном и Арменией.



«Участие в подобных мероприятиях крайне важно. Для нас особое значение имеет углубление связей со странами Центральной Азии – здесь представлены главы всех пяти государств региона. Также присутствуют представители наших соседей, Азербайджана и Армении. Развитие отношений в этом направлении остается приоритетом, как в политическом, так и в экономическом плане. Такие форматы позволяют обсуждать с коллегами конкретные пути сотрудничества», – заявил Кобахидзе журналистам.



Форум в Ашхабаде посвящен Международному году мира и доверия, объявленному ООН, и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Вместе с Кобахидзе в мероприятии участвуют лидеры Армении, Турции, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Пакистана, главным гостем форума стал президент России Владимир Путин.



Визит Кобахидзе вызвал критику со стороны грузинской оппозиции. Оппоненты власти расценивают поездку как шаг, который декларирует отдаление Тбилиси от Запада, а также как инструмент продвижения идеи «нейтралитета Грузии», поддерживаемой Москвой, что противоречит закрепленному в конституции курса страны на вступление в ЕС и НАТО.



Кобахидзе назвал такие разговоры «абсолютно несерьезными спекуляциями».



