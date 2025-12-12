На форуме с участием Путина Кобахидзе упомянул оккупацию грузинских регионов, не назвав РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил на международном форуме в Туркменистане, лишь вскользь упомянув оккупацию двух исторических регионов страны – без указания ответственной стороны.



Его заявление прозвучало на пленарном заседании в Ашхабаде, где главным приглашенным гостем был президент России Владимир Путин, чья страна признала независимость сепаратистских Абхазии и Цхинвальского региона после войны 2008 года.



«На фоне продолжающейся оккупации двух исторических регионов Грузии мы рассматриваем мир не просто как политический выбор, а как экзистенциальный приоритет. Достижения нашей страны напрямую отражают стратегию, которой руководствуется правительство: мир порождает предсказуемость, а предсказуемость, в свою очередь, становится фундаментом устойчивой экономики», – сказал Кобахидзе,



Он не стал напрямую называть Россию, которая продолжает расширять свое присутствие в обоих регионах, превращая их в свои региональные прокси-зоны. Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой 16 лет назад и официально считает регионы оккупированными.



Форум, посвященный Международному году мира и доверия ООН и 30-летию нейтралитета Туркменистана, собрал также лидеров Армении, Турции, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Пакистана.



Основным языком мероприятия был русский. Грузинский премьер выступал на английском.



После краткого упоминания об оккупации Кобахидзе сосредоточился на продвижении Грузии как ключевого участника региональных транспортных связей и Среднего коридора, а также на экономических достижениях, заявив, что устойчивое будущее «требует как диалога, так и действий».



