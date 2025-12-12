Член «Лело»: конечная цель «Грузинской мечты» – вовлечение Грузии в сферу российского влияния

12.12.2025





«Путь предательства Грузии, который уничтожит суверенитет нашей страны», — так оценивает визит грузинского премьера Ираклия Кобахидзе в Туркменистан и его участие в форуме, на котором присутствует и президент России Владимир Путин, один из лидеров партии «Лело» Тазо Датунашвили.



«Суверенитет нашей страны основан на безопасности Грузии, европейских, западных гарантиях. Предложение нейтралитета, которое служит интересам путинского режима и ставит Грузию в орбиту путинской России и диктаторов, разрушит суверенитет Грузии.



«Грузинская мечта» ни на каком этапе не скрывает, что их конечная цель – вовлечение Грузии в сферу российского влияния. Они открыто говорят на эту тему и уже твердо стоят на стороне Путина. Другого объяснения тому, что этот так называемый премьер-министр Грузии участвует в «мирном форуме», главным гостем которого является оккупационная держава.



После этого, наверное, остаётся один шаг до того, чтобы состоялась прямая, публичная встреча властей Грузии и России, и чтобы было объявлено некое союзничество между Грузией и Россией. Уже видим, что в пропагандистских подвалах об этом активно начали говорить.



Мы должны защитить нашу страну, должны завершить правление этих предателей, узурпацию власти, и вернуть страну на путь демократического развития…



Пройдя по стопам иранского диктатора вместе с ныне покойными лидерами Хезболлы и Хамаса, Ираклий Кобахидзе добился нового «успеха» в грузинской дипломатии и сейчас находится в Ашхабаде с Владимиром Путиным. Он уже встречался с наследным президентом Туркменистана, унаследовавшим президентский пост от отца, как монарх, и теперь сидит в одном зале с Владимиром Путиным.



Ираклий Кобахидзе решил поделиться грузинской моделью автократии с другими автократами с евразийского континента. Дело в том, что за последние несколько месяцев представители «Грузинской мечты» уже несколько раз оказывались за столом с высшими представителями российского правительства. На этот раз рекорд побит, и существо, называемое премьер-министром Грузии, сидит за одним столом с Владимиром Путиным и слушает его доклад», — сказал Датунашвили.



Источник: СОВА

