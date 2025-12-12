|
Кобахидзе: Грузия рассматривает мир не только как политический выбор, но и как экзистенциальный приоритет
12.12.2025 12:59
«Наряду с продолжающейся оккупацией двух наших исторических регионов, Грузия рассматривает мир не только как политический выбор, но и как экзистенциальный приоритет», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в Туркменистане на пленарной сессии международного форума «Мир и доверие: общие цели для устойчивого будущего».
По словам главы правительства, принципы мира и доверия являются не просто идеалами, но важнейшими инструментами обеспечения глобальной стабильности.
«Для меня большая честь принять участие в этом важном форуме, посвящённом Международному году мира и доверия. Он был учреждён Организацией Объединённых Наций по инициативе Туркменистана. Искренне благодарю правительство Туркменистана за его неизменную приверженность содействию диалогу, сотрудничеству и конструктивному взаимодействию как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Тема нашей сессии — «Мир и доверие: общие цели для устойчивого будущего». Она полностью соответствует ценностям Грузии и приоритетам её внешней политики. Сегодня, как никогда ранее, глобальное сообщество сталкивается со сложными вызовами — от геополитической напряжённости и вооружённых конфликтов до изменения климата и экономической нестабильности. В этом контексте принципы мира и доверия являются не только идеалами, но и важнейшими инструментами обеспечения глобальной стабильности. Наряду с продолжающейся оккупацией двух наших исторических регионов Грузия рассматривает мир не только как политический выбор, но и как экзистенциальный приоритет», — заявил премьер-министр.
