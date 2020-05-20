

Министерство здравоохранения Грузии приобрело 30 000 экспресс-тестов

20.05.2020 13:54





В рамках проекта Всемирного банка по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные коронавирусом, министерство здравоохранения Грузии приобрело экспресс-тесты.



По данным ведомства, поставщиком 30 000 тестов на антитела является компания, лицензированная правительством Китая, которая также поставляет эти тесты в европейские страны и Соединенные Штаты Америки.



«Эти быстрые тесты лицензированы правительством Китая. Наши продукты прошли многочисленные проверки и были лицензированы для экспорта. Тесты имеют очень высокую точность. Мы ввозим их как в США, так и другие европейские страны, в том числе в Германию и Австрию. Австрия уже приобрела 200 000 тестов, Германия еще больше. Мы также отправили 200 000 в Соединенные Штаты Америки, но они пользуются большим спросом и заказали дополнительные 500 000 тестов, которые мы должны предоставить», — заявил представитель компании Вакил Биджар.



Тесты будут распределены в соответствующие клиники и учреждения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







