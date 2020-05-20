

Келли Дегнан: Президент предприняла смелый шаг для деполяризации существующей в стране напряженной обстановки

20.05.2020 17:02





Из заявления было ясно, что освобождение Угулава и Окруашвили было весьма сложным решением для президента, однако интересы страны она поставила выше собственных персональных убеждений, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в ходе виртуальной пресс-конференции. По оценке посла, президент предприняла смелый шаг для деполяризации существующей в стране напряженной обстановки.



Вместе с тем, Дегнан выразила надежду, что Грузия сможет провести свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы.



«Думаю, что президент приняла очень смелое и тяжелое решение, чтобы произошла деполяризация существующей в стране напряженной обстановки. Из ее заявления было ясно, что освобождение Угулава и Окруашвили было для нее весьма сложным решением, однако она интересы страны поставила выше собственных персональных убеждений, и это именно то, что должен делать лидер. Я искренне надеюсь, что эти ее действия помогут в деполяризации существующей в стране политической обстановки и создадут прочное основание для проведения свободных и справедливых выборов осенью. Это настоящая цель, и Грузия предпринимает весьма значительные шаги на пути к сильной демократии и сильных демократических институтов, чтобы показать миру, что она может осенью провести заслуживающие доверия, свободные и прозрачные выборы», - заявила Келли Дегнан.



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