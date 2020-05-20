

Мэрия Тбилиси проведет капитальный ремонт проспекта Кетеван Дедопали

20.05.2020 18:16

Новости-Грузия



Мэрия Тбилиси выделила на реализацию проекта восстановления одного из центральных проспектов города — Кетеван Дедопали, а также улицы Бараташвили 4.7 млн лари (1.4 млн долларов). Об этом сегодня сообщил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе.



По словам мэра, несмотря на эпидемию коронавируса, текущие и запланированные инфраструктурные проекты в городе не остановились.



«Мэрия Тбилиси объявила тендер на проект восстановления проспекта Кетеван Дедопали. Компанией-победителем стала NCC (Nordic Construction Company), и в ближайшее время с ней будет подписан контракт, после чего начнутся строительные работы. Согласно проектной документации, зона, нуждающаяся в восстановлении, начинается в районе станции метро Авлабари и заканчивается на улице Леха Качиньского», — сообщил Каладзе.



Nordic Construction Company — крупный шведский строительный концерн с годовым оборотом около 6 млрд евро.



Мэр отметил, что территория проспекта Кетеван Дедоплаи находится в тяжелом состоянии, особенно подземные коммуникации и асфальтобетонное покрытие. В рамках проекта здесь восстановят дренажную систему и подземные коммуникации, обустроят новые бордюры и тротуары. Линии электропередачи будут проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью восстановят, а систему светодиодного освещения (LED) установят в соответствии с современными стандартами.



В рамках проекта будут также созданы специальные полосы для общественного транспорта (так называемые «бас-лайны») и велосипедные дорожки. Работы должны завершиться приблизительно через полгода.



Что касается улицы Бараташвили, то по словам Каладзе, работы здесь будут вестись на участке дороги от моста Бараташвили до площади Орбелиани и начнутся уже через несколько дней.



«В рамках проекта будет заменен асфальт, тротуары будут покрыты плиткой из натурального камня, электропроводка будет проложена под землей, и будет установлена современная система светодиодного освещения. Работами займется Служба развития инфраструктуры мэрии», — сказал Каладзе.



Мэр подчеркнул, что вскоре завершатся два крупных инфраструктурных проекта в Тбилиси — капитальная реконструкция проспекта Чавчавадзе и улицы Векуа-Хизанишвили. По словам Каладзе, последний этап работы на проспекте Чавчавадзе закончится к концу текущей недели.



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