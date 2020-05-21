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В России берут на контроль все грузинские объединения
21.05.2020 18:51
В России по инициативе департамента по делам диаспор Фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений создается единая база грузинских объединений, сообщил Sputnik Грузия президент фонда Давид Цецхладзе.
Сам департамент по делам диаспор также появился недавно – в начале мая. Он ставит своей целью объединять между собой грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории РФ. Кроме того, департамент помогает работе русских диаспорных организаций в Грузии.
"Данная база даст нам возможность не только узнать друг о друге, но и начать более активное совместное сотрудничество", - сказал Цецхладзе.
Для того, чтобы попасть в базу, необходимо выслать на электронный адрес info@rusgeo.org следующие данные: наименование организации, состав руководства, контактные данные.
Фонд возрождения и развития русско-грузинских отношений существует с 1 июня 2015 года. При нем функционируют три департамента: социально-гуманитарного сотрудничества России и Грузии, торгово-экономического сотрудничества между странами и теперь уже новый Департамент по делам диаспор.
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