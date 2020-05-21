

Независимые депутаты против поправок к закону «Об общественном здоровье»

21.05.2020 19:58





«У нас остается только один выход: мы договорились во фракции и думаем, что должны максимально помешать этому процессу. Есть варианты и предложения. Во-первых, почему так важно в срочном порядке принять это решение? Это такие изменения, которые в парламенте должен представить премьер-министр, а не председатель комитета. Если премьер-министр собирается прийти сюда в ближайшие дни, я бы предложил перенести голосование в первом чтении и задать все вопросы непосредственно ему. Возможно, он сможет убедить нас в необходимости принятия этого закона. <…> До тех пор мы обращаемся к президенту Грузии Заломе Зурабишвили с требованием впервые за весь срок своего президентства использовать право вето», — отметил Квачантирадзе.



При этом депутат подчеркнул, что в том случае, если не будет иного выхода, оппозиция обратится в Конституционный суд.



Напомним, в случае принятия поправок, закон даст правительству возможность ограничивать перемещение, собрания, экономическую и трудовую деятельность, право на собственность и прочее без необходимости согласования с парламентом.



Соответствующие изменения негативно оценивают представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и неправительственный сектор. Они уверены: поправки угрожают демократии в стране и снижают роль парламента за счет повышения авторитета правительства и в случае необходимости, могут стать политическим инструментом.



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