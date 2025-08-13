Семь стран требуют присудить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп будет претендовать на Нобелевскую премию мира — его кандидатуру выдвинули семь стран, сообщили в Белом доме. В частности, номинацию поддержали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе, а также правительство Пакистана. «Дональд Трамп является президентом МИРА», — подчеркнули в Белом доме.



Первым о выдвижении американского лидера на Нобелевскую премию мира заявил Пакистан, отметивший его роль в урегулировании вооруженного конфликта с Индией. «Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации», — подчеркнули в правительстве республики. 8 июля о выдвижении американского президента на Нобелевскую премию заявил Нетаньяху, ссылаясь на его вклад в поддержание мира и безопасности, в том числе на Ближнем Востоке. Незадолго до этого США помогли Израилю с уничтожением ядерных объектов Ирана. Премьер-министр Камбоджи 7 августа заявил о ключевой роли Трампа в восстановлении мира и стабильности на границе с Таиландом. Алиев и Пашинян после подписания в Вашингтоне декларации о мире сообщили о совместном намерении предложить кандидатуру американского президента Нобелевскому комитету.



Сам Трамп ранее говорил, что никогда не получит данную награду, потому что «ее дают только либералам». «Они должны были дать мне Нобелевскую премию за Руанду и, если вы помните, Конго, Сербию, Косово. Большая премия — это Индия и Пакистан. Я должен был получить ее четыре или пять раз. Я должен был получить ее за „Авраамовы соглашения“ — они тоже были хорошими», — заявлял политик.



По мнению Трампа, ему не дадут Нобелевскую премию мира, сколько бы конфликтов он ни урегулировал. «Но люди знают — это все, что для меня важно», — утверждал он.





