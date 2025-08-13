В Батуми назначен новый исполняющий обязанности мэра

13.08.2025 16:57





Председатель правительства Аджарской АР Сулхан Тамазашвили представил сотрудникам мэрии Батуми нового исполняющего обязанности мэра — Гиорги Цинцадзе, который ранее занимал должность руководителя аппарата правительства Аджарии.



Гиорги Цинцадзе заявил о готовности приложить максимум усилий для развития города, успешного завершения текущих проектов и реализации новых инициатив.



Образование и опыт



Бакалавр по специальности «Финансы», Технический университет Грузии.



2005–2006 гг. — обучение по обменной программе в Берлинском университете прикладных наук FHTW.



Прошёл ряд курсов и тренингов по повышению квалификации в разных странах.



Работал на ответственных должностях в Службе разведки Грузии и Министерстве иностранных дел.





Сулхан Тамазашвили поблагодарил Гиоргия Мурванидзе за работу на посту и.о. мэра Батуми и пожелал Цинцадзе успехов на новой должности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





