В Батуми назначен новый исполняющий обязанности мэра


13.08.2025   16:57


Председатель правительства Аджарской АР Сулхан Тамазашвили представил сотрудникам мэрии Батуми нового исполняющего обязанности мэра — Гиорги Цинцадзе, который ранее занимал должность руководителя аппарата правительства Аджарии.

Гиорги Цинцадзе заявил о готовности приложить максимум усилий для развития города, успешного завершения текущих проектов и реализации новых инициатив.

Образование и опыт

Бакалавр по специальности «Финансы», Технический университет Грузии.

2005–2006 гг. — обучение по обменной программе в Берлинском университете прикладных наук FHTW.

Прошёл ряд курсов и тренингов по повышению квалификации в разных странах.

Работал на ответственных должностях в Службе разведки Грузии и Министерстве иностранных дел.


Сулхан Тамазашвили поблагодарил Гиоргия Мурванидзе за работу на посту и.о. мэра Батуми и пожелал Цинцадзе успехов на новой должности.


