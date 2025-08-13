|
В Батуми назначен новый исполняющий обязанности мэра
13.08.2025 16:57
Председатель правительства Аджарской АР Сулхан Тамазашвили представил сотрудникам мэрии Батуми нового исполняющего обязанности мэра — Гиорги Цинцадзе, который ранее занимал должность руководителя аппарата правительства Аджарии.
Гиорги Цинцадзе заявил о готовности приложить максимум усилий для развития города, успешного завершения текущих проектов и реализации новых инициатив.
Образование и опыт
Бакалавр по специальности «Финансы», Технический университет Грузии.
2005–2006 гг. — обучение по обменной программе в Берлинском университете прикладных наук FHTW.
Прошёл ряд курсов и тренингов по повышению квалификации в разных странах.
Работал на ответственных должностях в Службе разведки Грузии и Министерстве иностранных дел.
Сулхан Тамазашвили поблагодарил Гиоргия Мурванидзе за работу на посту и.о. мэра Батуми и пожелал Цинцадзе успехов на новой должности.
