Reuters: Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску

10.08.2025 12:28





Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа на Аляске, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.



Официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп готов к трёхсторонней встрече.



Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина должна состояться на Аляске 15 августа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





