Reuters: Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску


10.08.2025   12:28


Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа на Аляске, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп готов к трёхсторонней встрече.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина должна состояться на Аляске 15 августа.


