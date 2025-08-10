Москва против примирения армян и азербайджцев без российского участия

Оптимальным вариантом решения проблем Южного Кавказа является поиск и реализация решений, которые страны региона выработают при поддержке своих непосредственных соседей — России, Ирана и Турции. Участие внерегиональных игроков должно служить укреплению мирной повестки, а не создавать дополнительные трудности и разделительные линии, — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.



«Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики. Нельзя игнорировать и тот факт, что граница Армении с Ираном охраняется российскими пограничниками, размещенными в соответствии с межгосударственным договором от 30 сентября 1992 года» — напомнила официальный представитель российского МИД.







