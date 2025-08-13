Кавелашвили: У Грузии и Турции есть общее видение по многим вопросам

«Все хорошо видят, что наш регион обладает очень большими возможностями: за политической стабильностью следует экономическая стабильность и благосостояние народа», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, оценивая свой визит в Турцию.



По его словам, важно, что у Грузии и Турции есть общее видение по многим вопросам.



«Во время встреч был сделан акцент и на семейных ценностях. Мы также коснулись экономических и политических тем, обсудили различные инициативы. То, что турецко-грузинские отношения находятся на столь высоком уровне, ещё больше мотивирует меня в том, что они будут продолжаться. Все видят, что этот регион имеет огромный потенциал. За политической стабильностью следует экономическая стабильность и благосостояние народа. Это стало возможным благодаря принципиальной политике, основанной на национальных интересах, которую проводят наши страны. Инициатива, чтобы в этом формате постепенно приняла участие и армянская сторона, заслуживает приветствия. Ещё раз было подчеркнуто, что если страна является твоим конкурентом, её нужно ослабить и т. д. Здесь же выявилось обратное. Для меня очень важно, чтобы моя соседняя страна была сильной. Именно такими мыслями мы обменялись. Это был откровенный разговор, и он даёт мне надежду, что наши отношения будут ещё больше углубляться», — заявил президент.



По словам Михаила Кавелашвили, Грузия, так же как и её соседние страны, желает долгосрочного мира в регионе.



«Мы защищали мир, семейные ценности, национальные интересы, и именно такого же подхода придерживаются власти нашей дружественной страны. Это даёт мне твёрдую гарантию, что здесь в долгосрочной перспективе будут мир и стабильность. Все должны знать — кто бы это ни был: стратегические партнёры, дружественные страны, недоброжелатели — что здесь невозможно возникновение конфликта, потому что эти страны очень доверяют друг другу. В этом мы солидарны. Было выражено желание, чтобы они посетили Грузию — как президент Турции, так и спикер Национального собрания, с которым у меня также состоялась очень тёплая встреча. До этого к нам приезжал председатель нашего парламента с делегацией, и я надеюсь, что эти отношения будут ещё более углубляться», — заявил Кавелашвили.





