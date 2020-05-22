

В Грузии сделали более 45,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус

22.05.2020 14:02

Новости-Грузия



За три месяца в Грузии было проведено более 45,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус, из которых положительными оказались только 723. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



Гамкрелидзе ознакомил членов межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом с эпидемиологической ситуацией в стране.



Он отметил, что из 723 подтвержденных случаев COVID-19, на сегодняшний день активными остаются 216. Выздоровели 495 человек, то есть 68% от общего числа выявленных фактов.



«Эпидемиологические данные последних десяти дней показывают, что ежедневно число выздоровевших превышает количество новых инфицированных. Определенно это является обнадеживающим индикатором», — заявил Гамкрелидзе.



Руководитель NCDC считает, что особенно хорошо в Грузии работали карантинные зоны. Коронавирус был подтвержден примерно у 120 человек, изолированных в специальных пространствах. Гамкрелидзе уверен, что это сыграло серьезную роль в фазе сдерживания инфекции.



Глава NCDC подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Грузии гораздо лучше, чем во многих других странах мира, однако у специалистов сейчас нет оснований для того, чтобы остановиться на достигнутом.



«В этом плане мы выглядим, как некий островок… Конечно же, это хорошо, но это не дает нам никаких оснований, чтобы успокоиться», — подчеркнул Гамкрелидзе.



С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не продлять режим ЧП, установленный для предотвращения распространения коронавируса. Ряд ограничений чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, действуют до 22 мая, включительно.



Послабления не коснутся общественного транспорта и междугородних пассажирских перевозок, закрытыми останутся границы. Кроме того, ограничены будут некоторые виды экономической деятельности, культурные и спортивные мероприятия, массовые собрания.



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