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Кетеван Цихелашвили покидает пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия
22.05.2020 14:13
Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили покидает пост.
Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, Цихелашвили станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.
В пресс-службе госминистра уточнили, что Цихелашвили продолжает работу до 15 июня.
Давид Залкалиани сообщил и о других кадровых перестановках. Пост постоянного представителя Грузии в НАТО займёт бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе, а руководить представительством в Женеве будет Александр Маисурадзе.
Заместителем главы МИД станет дипломат Владимир Константиниди, пресс-спикером министерства –Мариам Нарчемашвили.
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