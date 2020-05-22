

Кетеван Цихелашвили покидает пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия

22.05.2020 14:13





Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили покидает пост.



Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, Цихелашвили станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.



В пресс-службе госминистра уточнили, что Цихелашвили продолжает работу до 15 июня.



Давид Залкалиани сообщил и о других кадровых перестановках. Пост постоянного представителя Грузии в НАТО займёт бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе, а руководить представительством в Женеве будет Александр Маисурадзе.



Заместителем главы МИД станет дипломат Владимир Константиниди, пресс-спикером министерства –Мариам Нарчемашвили.



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