

Тикарадзе: В Грузии могут установить лимит на число пассажиров в общественном транспорт

22.05.2020 15:39





В Грузии могут установить лимит на число пассажиров в общественном транспорте. Об этом сегодня на брифинге заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.



С 23 мая в Грузии перестает действовать чрезвычайное положение, установленное для предотвращения распространения коронавируса. Тем не менее в силе остается ряд ограничений, в том числе на работу общественного транспорта.



По словам Тикарадзе, сейчас правительство работает над регламентом для этой сферы. Министр заявляет, что определенные стандарты будут установлены уже на следующей неделе.



«Возможно, что будет лимит. В этом случае важна и защита водителя», — заявила Тикарадзе.



Она подчеркнула, что при разработке критериев для общественного транспорта правительство думает о том, как обеспечить социальную дистанцию между пассажирами.



«Именно с учетом этого, важно провести очень детальную работу для того, чтобы в дальнейшем не возникли определенные риски, в результате которых правительство, возможно, вновь будет вынуждено объявить чрезвычайное положение и нам придется вернуться к тому статусу, который у нас был в марте», — отметила Тикарадзе.



Заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе сегодня на брифинге заявил, что в общественном транспорте ношение масок будет обязательным.



«Я понимаю, что сейчас лето, людям все надоело – все ограничения, весь дискомфорт… К сожалению, отчасти этот дискомфорт сохранится. Нам и в транспорте придется с этим смириться. В транспорте ношение масок будет обязательным», — заявил Имнадзе.



На сегодняшний день такси – это единственное средство передвижения в Грузии для тех, у кого нет собственного автомобиля. Весь общественный транспорт, включая метро, остановлен уже почти два месяца.



Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Для предотвращения распространения заболевания с 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение. С 31 марта в стране действует комендантский час. Тогда же был остановлен весь общественный транспорт, включая метро. При этом маршрутные такси перестали обслуживать пассажиров в грузинской столице еще 18 марта.



Правительство Грузии приняло решение не продлять режим ЧП с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации. Помимо общественного транспорта, после 22 мая продолжит действовать запрет на массовые собрания, по-прежнему ограничены будут некоторые виды экономической деятельности — работа ресторанов и кафе, торговых центров. До 1 июля границы Грузии будут закрыты для международных путешественников.



В общей сложности на территории Грузии заболевание было подтверждено у 723 человек. Из них выздоровели 495 пациентов – это более 68% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 216 случаев. 12 человек, инфицированных коронавирусом, скончались.



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