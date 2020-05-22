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В МИД Грузии запланированы кадровые перестановки
22.05.2020 17:13
По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, в НАТО и Женеве меняются послы. Об этом он сообщил на проведанном сегодня в канцелярии правительства брифинге.
Как отметил министр, послом Грузии в международных организациях, базирующихся в Женеве, назначается Александр Майсурадзе, а в НАТО – Виктор Долидзе.
«У нас будут новые послы. У нашего посла в НАТО Александра Майсурадзе истек срок полномочий: 4+1, т.е. пятилетний срок. Поэтому мы приняли решение использовать его опыт в многосторонних отношениях в Женеве, в качестве представителя по международным отношениям. А его место займет наш посол в Женеве Виктор Долидзе, который будет представлять Грузию в НАТО», - сообщил Залкалиани.
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