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В МИД Грузии запланированы кадровые перестановки


22.05.2020   17:13


По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, в НАТО и Женеве меняются послы. Об этом он сообщил на проведанном сегодня в канцелярии правительства брифинге.

Как отметил министр, послом Грузии в международных организациях, базирующихся в Женеве, назначается Александр Майсурадзе, а в НАТО – Виктор Долидзе.

«У нас будут новые послы. У нашего посла в НАТО Александра Майсурадзе истек срок полномочий: 4+1, т.е. пятилетний срок. Поэтому мы приняли решение использовать его опыт в многосторонних отношениях в Женеве, в качестве представителя по международным отношениям. А его место займет наш посол в Женеве Виктор Долидзе, который будет представлять Грузию в НАТО», - сообщил Залкалиани.

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