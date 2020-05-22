

Хуберт Книрш: Мы ожидаем, что соглашение от 8 марта будет полностью выполнено

22.05.2020 18:23





Мы приветствуем помилование двух джентльменов президентом Саломе Зурабишвили, - об этом заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш в связи с помилованием одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшего главы Минобороны Грузии Ираклия Окруашвили.



«Хочу вам сказать, что дипломаты в процессе диалога играют роль посредников, миссия которых заключается в том, чтобы собрать стороны за одни столом. Приветствуем то соглашение, которое было достигнуто. Недавно мы распространили заявление о том, что приветствуем также и помилование двух джентльменов президентом Зурабишвили. Это весьма смелый шаг. Мы ожидаем, что соглашение от 8 марта будет полностью выполнено. Это вопрос ответственности политических партий», - завил Книрш журналистам.



На вопрос журналиста, почему соглашение было истолковано двояко, дипломат отвечает так: «Если люди прочтут соглашение, они легко его поймут».



«Прошу, пересмотрите текст еще раз и все ответы на вопросы в нем», - отметил Книрш.



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