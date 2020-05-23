

ВОЗ - Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавируса

23.05.2020 12:19





Как заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавируса.



«Сейчас Южная Америка стала новым эпицентром. Мы видим, как во многих странах растет число случаев заболевания, однако наиболее тревожная ситуация в Бразилии», - заявил руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.



По его словам, в Бразилии больше всего беспокойства вызывает инфицирование жителей Амазонии. «Инфицировано примерно 490 человек на 100 000 населения. Это очень много», - отметил Райан.



Для справки, по данным на сегодняшний день, по количеству подтвержденных случаев коронавируса Бразилия вышла на второе место после США.



Рост числа инфицированных также отмечается в Чили, Аргентине и Перу.



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