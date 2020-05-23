

Кристин Лагард: Главный фактор успеха Грузии — толерантность, открытость и учеба на уроках прошлого

23.05.2020 12:35





«Мечеть и синагога стоят бок о бок в Тбилиси, это главный фактор успеха Грузии — толерантность, открытость и учеба на уроках прошлого», — заявила управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в Тбилиси во время встречи со студентами высших учебных заведений во Дворце государственных церемоний.



«Когда я сегодня утром прошлась по улицам Тбилиси, я была впечатлена видами Старого Тбилиси, который стал основным направлением для многих туристов. Многие приезжают , чтобы увидеть эти улицы Тбилиси, которые являются выражением уникальных традиций и культуры на пересечении Запада и Востока.



На этих улицах вы увидите храмы разных религиозных конфессий. Христианские церкви, мечети, синагоги и другие. Мечеть и синагога стоят бок о бок в Тбилиси. Это главный определяющий фактор успеха Грузии — терпимость, открытость и учеба на уроках прошлого», — заявила Лагард.





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