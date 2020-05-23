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Работа общественного транспорта зависит от рекомендации соответствующих служб - Каладзе


23.05.2020   17:09


По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, столичная мэрия и соответствующие службы в полной готовности в связи с восстановлением работы общественного транспорта и ждут рекомендаций специалистов.

«Мы ждем рекомендации. Меня спросили и вчера, и позавчера, и до того, и каждый день приходится повторять одно и то же. Столичный муниципалитет, соответствующие службы в полной готовности в связи с восстановлением работы общественного транспорта. Мы ждем указаний специалистов.

Тут в целом речь идет о здоровье человека, о жизни. Нас не должно заставить распуститься снятие этих ограничений и то, что мы постепенно возвращаемся к привычному ритму жизни. Соответственно, как только будет дано соответствующее указание о начале работы общественного транспорта, о том, как она должна быть начата, как все это должно быть сделано, с нашей стороны будет принято решение», - заявил Каладзе.

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