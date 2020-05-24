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Оффис омбудсмена начал изучение дела о семейном насилии со стороны теннисиста Николоза Басилашвили
24.05.2020 18:12
Народный защитник Грузии Нино Ломджария начала изучения дела о предполагаемых насильственных действиях со стороны теннисиста Николоза Басилашвили в отношении бывшей супруги в присутствии малолетнего ребенка. Об этом омбудсмен Нино Ломджария пишет в соцсети.
Ломджария выражает поддержку пострадавшей и призывает государственные ведомства к ее защите.
«Народный защитник Грузии начала изучения дела о предполагаемых насильственных действиях со стороны Николоза Басилашвили в отношении бывшей супруги в присутствии малолетнего ребенка.
Хочу выразить свою поддержку пострадавшей женщине! Призываю все соответствующие государственные ведомства сделать максимум для того, чтобы она была защищена как от физического, так и психологического давления!
Исходя из того, что тема чувствительная, призываю медиа-средства при ее освещении максимально соблюдать соответствующие стандарты!», - заявляет Ломджария.
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