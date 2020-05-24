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Оффис омбудсмена начал изучение дела о семейном насилии со стороны теннисиста Николоза Басилашвили


24.05.2020   18:12


Народный защитник Грузии Нино Ломджария начала изучения дела о предполагаемых насильственных действиях со стороны теннисиста Николоза Басилашвили в отношении бывшей супруги в присутствии малолетнего ребенка. Об этом омбудсмен Нино Ломджария пишет в соцсети.

Ломджария выражает поддержку пострадавшей и призывает государственные ведомства к ее защите.

«Народный защитник Грузии начала изучения дела о предполагаемых насильственных действиях со стороны Николоза Басилашвили в отношении бывшей супруги в присутствии малолетнего ребенка.

Хочу выразить свою поддержку пострадавшей женщине! Призываю все соответствующие государственные ведомства сделать максимум для того, чтобы она была защищена как от физического, так и психологического давления!

Исходя из того, что тема чувствительная, призываю медиа-средства при ее освещении максимально соблюдать соответствующие стандарты!», - заявляет Ломджария.

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