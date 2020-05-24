|
|
|
Кобахидзе предполагает завершить обсуждение и голосование законопроекта о конституционных изменениях 29 июня
24.05.2020 18:54
По мнению члена большинства грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, 21 июня законодательный орган Грузии приступит к обсуждению конституционных поправок по избирательному законодательству, а процесс окончательно завершится голосованием 29 июня.
Как отметил политик, в течение ближайших двух недель состоятся две встречи в телевизионном формате, посвященные публичному обсуждению конституционных поправок.
При этом Кобахидзе считает, что принятие поправок может произойти и без участия в голосовании оппозиционных фракций «Национального движения» и «Европейской Грузии», поскольку 117 депутатов уже подтвердили поддержку этой инициативы.
Согласно договоренности, достигнутой 8 марта между правящей партией и оппозицией, осенние парламентские выборы в Грузии должны пройти в рамках избирательной системы 120/30.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна