

Кобахидзе предполагает завершить обсуждение и голосование законопроекта о конституционных изменениях 29 июня

24.05.2020 18:54





По мнению члена большинства грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, 21 июня законодательный орган Грузии приступит к обсуждению конституционных поправок по избирательному законодательству, а процесс окончательно завершится голосованием 29 июня.



Как отметил политик, в течение ближайших двух недель состоятся две встречи в телевизионном формате, посвященные публичному обсуждению конституционных поправок.



При этом Кобахидзе считает, что принятие поправок может произойти и без участия в голосовании оппозиционных фракций «Национального движения» и «Европейской Грузии», поскольку 117 депутатов уже подтвердили поддержку этой инициативы.



Согласно договоренности, достигнутой 8 марта между правящей партией и оппозицией, осенние парламентские выборы в Грузии должны пройти в рамках избирательной системы 120/30.





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