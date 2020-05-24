

Правительство: Максимальный срок действия ограничений в Грузии - 15 июля

24.05.2020 20:36





Максимальный срок действия ограничений — 15 июля, однако, не исключено, что часть ограничений, включая на общественный транспорт, будут отменены раньше этого срока, — заявили в администрации правительства Грузии.



«Как и в случае с досрочной отменой ограничений на ряд видов экономической деятельности, Межведомственный координационный совет примет решение о постепенной отмене оставшихся ограничений на основе анализа эпидемиологической ситуации, после чего соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства», — пояснили в администрации грузинского правительства.



В Грузии уже отменён режим Чрезвычайного положения и комендантский час, однако некоторые ограничения остаются в силе до 15 июля.





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