

Гахария за скорейшее восстановление безопасного движения общественного транспорта

25.05.2020 14:31





Состоялось очередное заседание межведомственного Координационного совета под председательством премьер-министра Грузии Георгия Гахария.



Члены совета обсудили ряд оставшихся ограничений, введенных правительством в рамках чрезвычайного положения, и возможность их постепенного снятия в соответствии с эпидемиологической ситуацией.



«Правительство осознает текущие ограничения, особенно приостановление движения общественного транспорта и те трудности, с которыми сталкивается население, и еще раз поясняет, что данные шаги служат цели избежания угрозы здоровью населения и сохранению положительных результатов, достигнутых в борьбе с коронавирусом», — говорится в заявлении правительства.



В то же время премьер-министр отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить безопасное движение общественного транспорта в кратчайшие сроки.





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