

МИД Польши: Поляки поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Грузию

26.05.2020 11:16





Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович поздравляет Грузию с Днем независимости и выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности страны.



«Поляки поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Грузию в выборе демократических ценностей и сближении с западным миром. Республика Польша и польский народ остаются неизменны в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее признанных международным содружеством границ», - отмечается в письме главы МИД, которое распространяет посольство Польши в Грузии.



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