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Харцель: Европейский Союз гордится тем, что сегодня стоит рядом с Грузией
26.05.2020 11:40
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель поздравляет Грузию и ее народ с Днем независимости.
По его словам, в этот день Евросоюз гордится тем, что стоит рядом с Грузией, так как поддерживает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.
«Отношения между Грузией и Евросоюзом основаны на общих ценностях. Именно на такой прочной основе стоит наша дружба, что позволяет нам справляться с общими вызовами. В нынешние трудные времена Евросоюз и его государства-члены уже выразили решительную поддержку Грузии и показали, что означает эта дружба.
Еще раз поздравляю с Днем независимости Грузии», — говорится в обращении посла Евросоюза Карла Харцеля в связи с Днем независимости Грузии.
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