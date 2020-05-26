

МИД Украины поздравляет Грузию с Днем независимости

26.05.2020 11:43





Министерство иностранных дел Украины поздравляет Грузию с Днем независимости.



Ведомство распространяет заявление на официальной странице Twitter.



«От всей души выражаем поздравления нашим друзьям, грузинскому народу в связи с Днем независимости. Поздравления с Днем независимости, Грузия», — заявляют в МИД Украины.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







