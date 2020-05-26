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МИД Украины поздравляет Грузию с Днем независимости
26.05.2020 11:43
Министерство иностранных дел Украины поздравляет Грузию с Днем независимости.
Ведомство распространяет заявление на официальной странице Twitter.
«От всей души выражаем поздравления нашим друзьям, грузинскому народу в связи с Днем независимости. Поздравления с Днем независимости, Грузия», — заявляют в МИД Украины.
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