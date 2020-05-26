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Эстония поздравляет Грузию с Днем независимости
26.05.2020 11:43
Эстония поздравляет Грузию с Днем независимости.
Министерство иностранных дел публикует заявление на своей странице в Twitter.
«Со счастливым Днем независимости всех грузин! Эстония всегда будет близким и решительным другом», — говорится в заявлении МИД Эстонии.
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