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Эстония поздравляет Грузию с Днем независимости


26.05.2020   11:43


Эстония поздравляет Грузию с Днем независимости.

Министерство иностранных дел публикует заявление на своей странице в Twitter.

«Со счастливым Днем независимости всех грузин! Эстония всегда будет близким и решительным другом», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

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