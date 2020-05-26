|
|
|
Литва решительно поддерживает европейские и евроатлантические устремления Грузии
26.05.2020 11:52
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравляет Грузию с Днем независимости в Twitter. Поздравления написано на двух языках, английском и грузинском.
«От всей души посылаем поздравления грузинскому народу с Днем независимости. Литва решительно поддерживает ваши европейские и евроатлантические устремления. От всей души поздравляем грузинский народ с Днем независимости», — пишет глава МИД Литвы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна