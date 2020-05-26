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Литва решительно поддерживает европейские и евроатлантические устремления Грузии


26.05.2020   11:52


Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравляет Грузию с Днем независимости в Twitter. Поздравления написано на двух языках, английском и грузинском.

«От всей души посылаем поздравления грузинскому народу с Днем независимости. Литва решительно поддерживает ваши европейские и евроатлантические устремления. От всей души поздравляем грузинский народ с Днем независимости», — пишет глава МИД Литвы.

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