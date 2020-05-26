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Армения поздравила Грузию с Днем независимости


26.05.2020   13:21


Министр иностранных дел Армении поздравляет Грузию с Днем независимости.

«Сердечные поздравления Грузии, её народу и правительству. Мы высоко ценим историческую дружбу между Арменией и Грузией, которая основана на общих ценностях, партнерстве и позитивной динамике сотрудничества. Поздравляем с Днем независимости!», — пишет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

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