|
|
|
Армения поздравила Грузию с Днем независимости
26.05.2020 13:21
Министр иностранных дел Армении поздравляет Грузию с Днем независимости.
«Сердечные поздравления Грузии, её народу и правительству. Мы высоко ценим историческую дружбу между Арменией и Грузией, которая основана на общих ценностях, партнерстве и позитивной динамике сотрудничества. Поздравляем с Днем независимости!», — пишет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна