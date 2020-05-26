

Армения поздравила Грузию с Днем независимости

26.05.2020 13:21





Министр иностранных дел Армении поздравляет Грузию с Днем независимости.



«Сердечные поздравления Грузии, её народу и правительству. Мы высоко ценим историческую дружбу между Арменией и Грузией, которая основана на общих ценностях, партнерстве и позитивной динамике сотрудничества. Поздравляем с Днем независимости!», — пишет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.



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