

Президент США направил поздравительное письмо на имя премьер-минстра Грузии

26.05.2020 14:04





Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария в связи с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.



В поздравительном послании главе правительства Грузии президент США подчеркнул многолетнее крепкое партнерство между США и Грузией, основывающееся на общих ценностях и интересах.



«Дорогой премьер-министр! От имени американского народа искренне приветствую и поздравляю вас с Днем независимости – 26 мая! На протяжении десятилетий Соединенные Штаты Америки и Грузию связывает крепкое партнерство, основывающееся на общих ценностях и интересах. Соединенные Штаты Америки высоко ценят и уважают усилия Грузии в направлении повышения обороноспособности, в том числе ее значительный вклад в миссию НАТО в Афганистане, где грузинские бойцы служат плечом к плечу с силами США и НАТО. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжим оказывать непоколебимую поддержку Грузии на ее пути к НАТО. Наше партнерство продолжается, сегодня мы сотрудничаем в борьбе с беспрецедентной глобальной пандемией коронавируса. Мы твердо поддерживаем демократическое и экономическое развитие Грузии, что имеет важнейшее значение для осуществления стремлений грузинского народа в связи с евроатлантической интеграцией. Я ожидаю сотрудничества с вами, чтобы помочь Грузии в консолидации демократических институтов и утверждении политического плюрализма, в укреплении верховенство закона, опорой чего служит независимая судебной системе, а также – в диверсификации экономики. Я искренне поздравляю грузин, желаю им благополучия, плодотворного и безопасного будущего», - говорится в поздравлении Дональда Трампа.



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