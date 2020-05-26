

Гахария: Наша цель - объединение страны

26.05.2020 14:04





Целью всех нас является объединение страны, однако все мы понимаем, что этой цели нам нужно достичь мирно и трудом, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Грузии. Как пояснил премьер, борьба за независимость и единство Грузии еще не окончена.



«Все мы должны понимать, что борьба за независимость и единство Грузии еще не окончена. Целью всех нас является объединение страны, однако все мы понимаем, что этой цели нам нужно достичь мирно и трудом, и армия в этот труд должна внести свой большой вклад. Друзья, опираясь на прошлое и традиции нашей страны, с учетом многовековой истории, нам следует смотреть вперед. Современная грузинская армия подает нам огромный пример по разным направлениям жизни нашей страны, пример того, как эффективно мы должны быть мобилизованы, как должны быть успешными и как должны служить нашей родине. Не существует большей службы, чем служение своей родине. Господа, поздравляю с Днем независимости и желаю, чтобы все мы могли сказать, что внесли свой вклад в укрепление независимости и объединение этой страны», - заявил премьер.



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