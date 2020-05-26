

Зурабишвили: 26 мая – это символ достигнутой единством победы

26.05.2020 14:06





26 мая – это символ достигнутой единством победы, и результатом этого является наша независимость. Сегодня, как никогда, нам нужна вера в собственные возможности и будущее, с чем мы и должны войти в новый мир и встретить все вызовы, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Вазиани, выступая с речью на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Грузии.



По ее же словам, альтернативы тесному сотрудничеству с Европой у Грузии нет и ее завтрашнее место «бесспорно в европейском блоке».



«… Наше завтрашнее место бесспорно в европейском блоке, как бы он не менялся. Также, наше стратегическое партнерство с США приобретает новое значение, и оно становится более многообразнее. Как стало видно в эти месяцы, кроме военных вызовов мы стоим перед новыми глобальными угрозами, что требует расширения направлений сотрудничества и примером этого служит центр Лугара и научные отношения», - заявила Саломе Зурабишвили.



Вместе с тем, по ее словам, Грузия должна сохранить свою идентичность на новой геополитической карте, обращая больше внимания на свою культуру и биоразнообразие.



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