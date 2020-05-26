

Макрон: Желаю вам и грузинскому народу счастья, благополучия, можете рассчитывать на поддержку Франции

26.05.2020 14:09





Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с Днем независимости Грузии. Текст письма распространяет посольство Франции в Грузии.



«Госпожа президент, по случаю Национального праздника Грузии, желаю вам и грузинскому народу процветания и благополучия.

Кризис здравоохранения, в котором мы находимся, повлияет на экономическую и социальную ситуацию, которая является серьезной проблемой для всех государств. Как мы говорили во время нашего телефонного разговора 7 мая, сотрудничество между двумя странами будет способствовать реагированию на этот вызов, вы сможете рассчитывать на поддержку Франции. Увеличение кредитов, предоставляемых Грузии Агентством развития Франции, позволяет вашей стране поддерживать реформы в секторах здравоохранения, социальной защиты и энергетики, полностью соответствует этой перспективе.



Франция и Грузия давно имеют особые, дружеские и доверительные отношения. Качество нашего сотрудничества было укреплено благодаря созданию структурного диалога «Дмитрия Амилахвари», который мы начали во время вашего визита в Париж в феврале 2019 года. Пусть предстоящие месяцы дадут нам возможность углубить наши отношения, в частности в области образования и молодежи, началом лекций во Французско-грузинском университете, запланированных на осень 2020 года.



Госпожа президент, прошу вас, примите заверения в моём самом высоком уважении», — написал Эммануэль Макрон.





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