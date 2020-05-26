

Посол Норвегии поздравила Грузию на грузинском языке

26.05.2020 14:15





Посол Королевства Норвегия в Тбилиси Хелене Санд Андресен поздравила Грузию с Днем независимости. Часть своего видеообращения она записана на грузинском языке.



По словам дипломата, впервые она посетила Грузию в 1979 году: «Тогда все было по-другому». В этой связи посол подчеркнула, что каждая нация имеет право самостоятельно выбрать свой путь.



«И сегодня очевидно, какой путь развития выбрали вы. Норвегия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее политический выбор присоединиться к европейским и евроатлантическим структурам. Наше партнерство основано на общих ценностях и вере в то, что обе страны строят свои общества на принципах демократии, верховенства закона и уважения прав человека».



Говоря о демократическом развитии, Хелене Санд Андресен выразила надежду, что в октябре в Грузии пройдут инклюзивные, свободные и справедливые парламентские выборы. Коснулась посол Норвегии и сложной ситуации во всем мире, вызванной пандемией коронавируса. По ее словам, жизнь неожиданно изменилась, и многое еще неясно.



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