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В Вильнюсе и Каунасе здания и мосты осветили в цвета флага Грузии


26.05.2020   16:49


В столице Литвы – Вильнюсе и во втором по величине городе страны, Каунасе здания и мосты осветили в цвета флага Грузии. Так Литва поздравила Грузию с Днем независимости. По заявлению главы МИД страны Линаса Линкявичюса, Литва твердо поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции.

«Искренне поздравляю население Грузии с Днем независимости. Литва твердо поддерживает ваши европейские и евроатлантические устремления», - заявляет министр иностранных дел Литвы на своей странице в Twitter.

26 мая Грузия отмечает День независимости.

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