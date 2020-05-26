

В Вильнюсе и Каунасе здания и мосты осветили в цвета флага Грузии

26.05.2020 16:49





В столице Литвы – Вильнюсе и во втором по величине городе страны, Каунасе здания и мосты осветили в цвета флага Грузии. Так Литва поздравила Грузию с Днем независимости. По заявлению главы МИД страны Линаса Линкявичюса, Литва твердо поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции.



«Искренне поздравляю население Грузии с Днем независимости. Литва твердо поддерживает ваши европейские и евроатлантические устремления», - заявляет министр иностранных дел Литвы на своей странице в Twitter.



26 мая Грузия отмечает День независимости.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







