

Тикарадзе: Распространенность короновирусной инфекции в Грузии составляет 0,59%

26.05.2020 18:13

Новости-Грузия



Удовлетворительная эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет постепенно начать экономическую деятельность и сделать ее более масштабной, — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По ее словам, на сегодня распространенность короновирусной инфекции в масштабах страны составляет 0,59%.



В Грузии 23 мая прекратилось действие продолжавшегося два месяца режима чрезвычайного положения. Власти оставили в силе ряд ограничений, который должен быть снят до 15 июля.



Всего в Грузии с 26 февраля выявлено чуть более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией, около трети которых приходится на регион Квемо Картли. В отдельных селах этого региона все еще действует карантин.



С 26 февраля по 26 мая коронавирусную инфекцию в Грузии диагностировали у 732 человек, из них 537 (73,3%) уже выздоровели. За все время эпидемии жертвами COVID-19 стали 12 человек.



К настоящему времени во всех ковид-больницах Грузии лечатся 183 пациента. Таким образом, число выздоровевших пациентов уже в два раза превышает количество продолжающих лечение. В карантине находятся 3 076 человек, а в стационарах — 300. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.



В нескольких регионах Грузии за время эпидемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом – это Кахетия, Гурия и Верхняя Аджария. Не осталось ни одного зараженного пациента и в Батуми — самом крупном черноморском курорте страны.



Грузия с 15 июня собирается возобновить туристический сезон внутри страны, а с 1 июля — открыть свои границы для иностранных туристов. К этому времени в стране должно возобновиться сухопутное, железнодорожное и авиасообщение. Восстановить полеты в Грузию уже высказали желание более 20 авиакомпаний.



Правительство позиционирует Грузию как страну, где туристы могут отдыхать безопасно – их разместят в «зеленых зонах», где будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения.



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