Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Турции поздравил Грузию с Днем независимости


26.05.2020   19:47


Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравляет президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости. Об этом сообщает администрация президента Грузии.

Как отмечает турецкий президент в поздравительном письме, он убежден, что в будущем еще больше будут развиваться и продолжаться образцовые стратегические отношения, трехсторонние и четырехсторонние форматы региональной солидарности и наше дружественное сотрудничество, основывающееся на общих интересах в рамках международных платформ.

«Г-жа Президент, от своего имени и имени своего народа сердечно поздравляю ваше превосходительство и грузинский народ с Днем независимости Грузии. Убежден, что в будущем еще больше будут развиваться и продолжаться образцовые стратегические отношения, трехсторонние и четырехсторонние форматы региональной солидарности и наше дружественное сотрудничество, основанное на общих интересах в рамках международных платформ.

Хочу воспользоваться случаем и лично пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия», - отмечается в поздравительном письме президента Турции.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна