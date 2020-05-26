|
|
|
Президент Турции поздравил Грузию с Днем независимости
26.05.2020 19:47
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравляет президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости. Об этом сообщает администрация президента Грузии.
Как отмечает турецкий президент в поздравительном письме, он убежден, что в будущем еще больше будут развиваться и продолжаться образцовые стратегические отношения, трехсторонние и четырехсторонние форматы региональной солидарности и наше дружественное сотрудничество, основывающееся на общих интересах в рамках международных платформ.
«Г-жа Президент, от своего имени и имени своего народа сердечно поздравляю ваше превосходительство и грузинский народ с Днем независимости Грузии. Убежден, что в будущем еще больше будут развиваться и продолжаться образцовые стратегические отношения, трехсторонние и четырехсторонние форматы региональной солидарности и наше дружественное сотрудничество, основанное на общих интересах в рамках международных платформ.
Хочу воспользоваться случаем и лично пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия», - отмечается в поздравительном письме президента Турции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна