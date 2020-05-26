

Президент Турции поздравил Грузию с Днем независимости

26.05.2020 19:47





Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравляет президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости. Об этом сообщает администрация президента Грузии.



Как отмечает турецкий президент в поздравительном письме, он убежден, что в будущем еще больше будут развиваться и продолжаться образцовые стратегические отношения, трехсторонние и четырехсторонние форматы региональной солидарности и наше дружественное сотрудничество, основывающееся на общих интересах в рамках международных платформ.



«Г-жа Президент, от своего имени и имени своего народа сердечно поздравляю ваше превосходительство и грузинский народ с Днем независимости Грузии. Убежден, что в будущем еще больше будут развиваться и продолжаться образцовые стратегические отношения, трехсторонние и четырехсторонние форматы региональной солидарности и наше дружественное сотрудничество, основанное на общих интересах в рамках международных платформ.



Хочу воспользоваться случаем и лично пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия», - отмечается в поздравительном письме президента Турции.



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