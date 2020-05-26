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Папа Римской Франциск: Я присоединяюсь к счастью, боли грузинского народа, их ожиданиям, особенно в трудный момент пандемии COVID-19
26.05.2020 20:44
Папа Римской Франциск поздравляет президента Грузии с Днем независимости Грузии.
«Когда Грузия отмечает свой национальный праздник, я желаю вам и вашим соотечественникам искренние пожелания мира, процветания и здоровья.
Я присоединяюсь к счастью, боли грузинского народа, их ожиданиям, особенно в трудный момент пандемии COVID-19, я молю Господа о помощи, в построении такой нации, где каждый стремится к миру и процветанию для всех.
Я молюсь всем сердцем за вас и за Грузию за изобилие Божьей благодати», — говорится в письме Папы Римского.
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