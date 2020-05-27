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Премьер озвучил условия открытия туристического сезона в Грузии
27.05.2020 18:42
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, под открытием Грузии для туризма подразумевается т.н. чистый коридор, а не неконтролируемый въезд людей в страну.
«Например, турист, въезжающий в Грузию, должен иметь анализы актуального 72-часового PCR-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые PCR-тесты и внутри страны, если такие случаи не будут массовыми, и у прибывшего не окажется такого теста. Но организованные тургруппы смогут въехать только при соблюдении этого правила», рассказал премьер-министр.
В то же время, организованные туристические группы будут размещаться в конкретных гостиничных комплексах, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава по итогам проверки на выполнение всех протоколов, касающихся скрининга, организации питания, транспорта и всех остальных антикоронавирусных требований.
«В ином случае мы просто поставим под удар репутацию нашей страны как туристического бренда. Напротив, к нашим традициям, нашей кухне, вину, песням, гостеприимству и всему прочему мы должны добавить еще один сильный бренд — Грузию как эффективную страну в борьбе с коронавирусом и свободную от вируса», — сказал Георгий Гахария.
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