

Зурабишвили заявила о необходимости нового плана Маршалла для помощи малым экономикам

29.05.2020 17:57





Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала лидеров стран-членов ООН начать обсуждение современного аналога послевоенного плана Маршалла – глобальной инициативы помощи развивающимся экономикам во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Зурабишвили приняла участие в онлайн-конференции высокого уровня ООН, посвященной механизмам финансирования глобального развития в постпандемийный период. В ней приняли участие 50 глав государств и правительств, а также представители стран и организаций.



Главный вопрос повестки встречи — поддержка государств с низким и средним уровнем дохода, которым самостоятельно не справиться с последствиями пандемии. Открывая конференцию, Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в результате пандемии без работы и средств к существованию остались 1,6 миллиарда человек, а мировая экономика уже потеряла 8,5 триллиона долларов — это самое большое сокращение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.



«Чтобы оказать многостороннюю поддержку, необходимо будет найти новые инструменты для стимулирования мировой экономики и развивающихся экономик. Нужны новые и всеобъемлющие подходы для решения вопросов кредитования. Сейчас должен решится вопрос инновационного финансирования, который мы всячески поддержим. Инициатива глобальной помощи, новый план Маршалла должны быть рассмотрены и решены. Экстраординарный период заслуживает чрезвычайного реагирования», — сказала Зурабишвили в ходе своего выступления.



По ее словам, цели устойчивого развития – это не завтрашний выбор, а сегодняшняя необходимость.



Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите ООН и содержит 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Они касаются повышения уровня жизни людей, снижения неравенства, устойчивого экономического развития и доступа к ресурсам, а также заботы об экологии и борьбы с изменением климата.



По словам Зурабишвили, пандемия продемонстрировала, насколько важен профессионализм и сильное управление. При этом президент Грузии отметила, что сейчас стали еще более острыми такие проблемы, как неравенство и бедность.



«Мы пытаемся найти новый баланс между ростом и устойчивостью, между индивидуальными навыками, поддержкой предпринимательства и общественной поддержкой, между свободной торговлей и диверсификацией. Мы разрабатываем стратегию безопасного развития туризма, а также закладываем основы для новых отраслей промышленности, наряду с зеленой экономикой, основанной на биоразнообразии, которую нам необходимо поддерживать», — сказала она.



Зурабишвили подчеркнула, что ситуация в мире должна открыть новые возможности для стран с малой экономикой.



«В то же время мы знаем, что столкнемся с трудностями при доступе к рынку капитала и привлечению иностранных инвестиций, что необходимо для стимулирования новых инвестиций и развития устойчивого предпринимательства. Мы новаторы, однако мы не можем идти по этому пути в одиночку», — отметила Зурабишвили.



Как сообщает Центр новостей ООН, по итогам встречи были созданы шесть групп, в которые вошли представители правительств, международных финансовых институтов и других заинтересованных сторон. Им предстоит разработать стратегию, чтобы обеспечить финансирование мер, направленных на выход из кризиса и развитие.



Работа будет вестись по нескольким направлениям: необходимо увеличить массу ликвидных средств, облегчить долговое бремя и обеспечить внутренние источники финансирования усилий по созданию рабочих мест. Странам с низким и средним уровнем дохода требуется также помощь с восстановлением экономики, выполнением Целей устойчивого развития и борьбой с изменением климата.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







