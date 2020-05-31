

В Грузии сегодня День полиции

31.05.2020 13:30





В связи с Днем полиции министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и премьер-министр Георгий Гахария возложили венок к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей полицейским, находящемуся на территории министерства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По информации ведомства, в мероприятии приняли участие заместители министра внутренних дел.



«Церемония прошла при участии почетного караула. Оркестр департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел исполнил государственный гимн Грузии. Участники мероприятия минутой молчания почтили память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей», - отмечается в информации, распространенной министерством ВД.



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